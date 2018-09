Zeman odletěl na tři dny do Německa, v pátek se setká s Merkelovou

Návštěva je podle výzkumného pracovníka Ústavu mezinárodních vztahů Jakuba Eberleho diplomatickou rutinou a nedá se očekávat, že by v jakékoliv otázce přinesla významný posun.

Tematicky nabitá podle něj nebudou ani jednání. „Jestli tu máme nějaký problém na politické úrovni mezi Českem a Německem, tak s výjimkou migrace, která je do velké míry symbolickým tématem, je to spíš to, že už se nám osm deset let nedaří najít společná velká témata. Ty země fungují dobře vedle sebe, ale bohužel pro obě strany a pro Česko trochu více se jim nedaří najít velké společné projekty,“ řekl Eberle ve vysílání ČT.

Dodal, že Česku chybí jasně formulovaná a jednotná zahraniční politika, která by obsahovala pozitivní témata a globální přesah. V tom vidí velký rozdíl proti západnímu sousedovi. „Německo je velmi aktivní například v rozvojové pomoci nebo boji proti změnám klimatu, což jsou témata, která jako by Českou republiku příliš nezajímala. Podobně jsou na tom evropská témata, jako například společná obrana nebo euro. Ta jsou pro německou politiku klíčová a pro tu českou spíše vedlejší,“ vysvětlil Eberle.