Zdi, okupace ani fundamentalismus k míru nikdy nepovedou, zdůraznil František

Na závěr schůzky s hlavami křesťanských církví a komunit z Blízkého východu papež podpořil vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu vytvořením dvou států a zopakoval svůj názor, že v Jeruzalémě, který považují za posvátné město křesťané, židé a muslimové, by se měl respektovat stávající stav.

„Klid zbraní udržovaný zdmi a ukázkami síly nepovede k míru, to učiní jen pevná touha naslouchat a zapojit se do dialogu,“ řekl. Podle něj by měl skončit stav, kdy hrstka těží z utrpení mnoha, jakož i okupace cizích území. „Lhostejnost zabíjí, a chceme pozdvihnout své hlasy proti této vražedné lhostejnosti,“ řekl.