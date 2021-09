Volby by teď vyhrálo ANO, do sněmovny by se dostalo pět subjektů

ANO má nyní 25 procent, s 22 procenty následuje koalice Spolu a se ziskem o procento nižším kandidátka Pirátů a Starostů a nezávislých. Do sněmovny by se dostalo pět subjektů. Kromě zmíněných ještě SPD a KSČM. Naopak Přísaha, ČSSD a Trikolora, Svobodní, Soukromníci by zůstali mimo, stejně jako další strany a hnutí. V grafice jsou vidět rozdíly oproti červnovému měření.

„Posílilo zejména hnutí ANO, téměř o pět procentních bodů, a dále posílila koalice Spolu. Zhruba na svých číslech zůstává KSČM. Mírný pokles registrujeme u SPD a větší pokles u koalice Pirátů a Starostů,“ komentuje výzkumník z Data Collect Michal Ševera. Výzkumu se mezi 30. srpnem a 8. zářím zúčastnilo 876 respondentů, statistická chyba činí jeden až 3,1 procentního bodu.

Hodnocení politické situace

Ochotu jít k volbám vyjádřilo v průzkumu celkem 77 procent dotazovaných, z toho 60 procent uvedlo, že by šlo určitě. Rozhodně neplánuje jít volit 14 procent dotazovaných. Této části výzkumu se zúčastnilo 1200 respondentů, přičemž statistická chyba činí 1,2 až 2,8 procentního bodu.

Výzkumníci se stejného počtu respondentů ptali také na současnou politickou situaci. 76 procent z nich ji považuje za špatnou, kladně ji hodnotila pětina. Statistická chyba zůstává stejná.

„Lidé, kteří jsou spokojeni, deklarují vyšší ochotu jít volit. Lidé, kteří jsou spokojeni méně nebo vůbec se současnou situací, naopak deklarují nižší ochotu se voleb účastnit,“ dodává Ševera.