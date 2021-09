Nevolte Urza.cz k tématu Zemědělství a životní prostředí

Zemědělství nepotřebuje státní dotace. Neuživí-li se zemědělec bez dotací, znamená to, že mu lidé nejsou ochotni platit za jeho produkty, takže je na trhu přebytek jiných potravin, které zákazníci preferují (jinak by kupovali i nedotované).

Prakticky všichni zahraniční zemědělci dotace však pobírají; to by jim nejspíš umožňovalo jít s cenami níž než většina českých potenciálně nedotovaných zemědělců. Z toho stavu mohou těžit čeští zákazníci: Zůstanou jim jejich peníze, kterými nebudou muset dotovat české zemědělce, a zároveň budou moci kupovat levné potraviny dotované ze zahraničí.

Spousta lidí by patrně i nadále preferovala kvalitní potraviny menších lokálních farmářů, z nichž by se řada dokázala uživit i bez dotací; zato velké holdingy typu Agrofert pobírající miliardové dotace by mohly mít problém, jelikož jejich konkurenční výhoda spočívá spíš v nízké ceně než vysoké kvalitě.

Tato problematika má na poli ekonomie řešení už minimálně 150 let od dob ekonoma Frédérica Bastiata; v praxi bohužel řešena není, protože by to vyžadovalo prosazování nepopulárních rozhodnutí.

Snižme lidem daně, nechme jim jejich peníze a dejme jim možnost rozhodnout, za co je chtějí utratit.