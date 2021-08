Nikdy bych nesdílel utrpení, říká autor Zprávy o záchraně mrtvého

Scénář jste psal spolu s Markem Šindelkou na základě svých deníkových záznamů. Do jaké míry jste se jich držel?

Kadrnka: Nebyly to jen deníkové záznamy, film vychází z reálné zkušenosti mé rodiny. Když můj táta dostal velmi vážnou mozkovou mrtvici, snažili jsme se ho s maminkou probrat z kómatu a ty dny strávené v nemocnici jsem zaznamenával do deníku, zároveň jsem odpozorovával dění v nemocnici a dělal si poznámky. A potom jsem v určité fázi napsal text, který jsem s dramaturgem Jiřím Soukupem, který je také spoluscenárista, a Markem Šindelkou, proměnili do něčeho, co se tváří jako filmový scénář.

Co vede člověka k tomu, aby sdílel své utrpení a utrpení své rodiny s filmovým publikem?

Kadrnka: Ten film není o utrpení.

Ale není to zrovna radostná chvilka, to, co tam prožívají vaši hrdinové.

Kadrnka: Nikdy bych si nedovolil sdílet utrpení. Ta těžká chvilka přijde, jako v životě přichází u každého člověka, vyústění filmu má být naopak velmi světlé, to jsem chtěl hlavně sdílet. Doufám, že tohle je to, co drží ten film pohromadě, co si divák odnese.

Než se film dostane ke světlému závěru, je to velmi tíživá podívaná. Když natáčíte film, přemýšlíte, co na něj řekne divák?

Kadrnka: Snažím se své filmy stavět na vlastním vidění a to vidění chci sdílet s divákem. To je základ filmu, jeho smysl, že režisér má nějaké vidění a věří, že divák bude mít podobné a dojde k propojení, vzniku emocí.

Co je podle herců sdělení filmu? Co chcete na diváka přenést?

Mauréry: Dokázat blízkého člověka pustit, když odchází. V pozitivní emoci. Je to velmi těžké. Já jsem shodou okolností to samé prožila. Nevím, jak si mě Vašek našel, ale mám stejnou zkušenost, ale s jiným koncem, s mým vlastním otcem. Také jsme chodili dennodenně za otcem a též jsem se s ním rozloučila, ale ve filmu, aspoň ve scénáři jsem to tak viděla, je to úplně jiný pohled na věc, v takovém světle a nadhledu, tak vyrovnaný. Neboť jsou to těžké chvíle a tento film by měl pomoct pochopit nepochopitelné a smířit se s tím. Ne ukazovat utrpení, ale to vyrovnání se s tím.