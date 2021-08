Věnovat dítěti každou minutu života je fascinující, ale není to moc? Ptá se dokumentaristka Erika Hníková

Snímek Každá minuta života mapuje mladou slovenskou rodinu, která si zvolila specifickou metodu pro výchovu svého čtyřletého syna. Co vás na jejich výchově zaujalo natolik, že jí věnujete dokument?

Výchova tří- až čtyřletého Miška je velmi specifická tím, že rodina Hanuliakových se mu stoprocentně věnuje. Nepracují, jsou nonstop s ním, dělají s ním úplně všechny sporty, jazyky, hudbu, všechno, co si dovedete představit. Můj film je jakousi úvahou nad tím, na kolik my se věnujeme dětem, jestli bychom se někde neměli věnovat víc, nebo naopak míň a co je ještě zdravé v současném světě.

Fascinuje vás jejich přístup?

Fascinuje mě více věcmi. Jednak svou stoprocentností a také tím, že úplně nevím, co si o jejich výchově mám myslet. Takže film je udělaný tak, aby i diváka provokoval k přemýšlení.

Vstupovala jste s manželi Hanuliakovými během filmu do dialogu, aby oni vysvětlili přímo do kamery svůj přístup k výchově?

Vůbec ne. Když byste si film pustili, možná byste vůbec nepoznali, že je to dokument. Používá spíše prostředky z hraného filmu, takže je jemně pozoruje a to, co si o nich myslíte, nebo jak to na vás působí, je na vás. Když Hanuliakovi poprvé viděli film, tak řekli, že vůbec nechápu, koho by to mělo zajímat, protože to je vlastně jejich obyčejný život, ale jejich obyčejný život je naprosto specifický. Ale neslyšíte je říkat do kamery výpovědi, tyto klasické dokumentární postupy tento film nepoužívá.

Ve vašich předchozích dokumentech Nesvatbov, Sejdeme se v Eurocampu nebo Ženy pro měny šlo vždy o nějaké extrémní situace. Byla pro vás i tato rodina extrémní?

Ta rodina je extrémní v tom, jak stoprocentně se věnuje svému synovi. Dělá to s láskou, pochopením, ale velmi specificky. Proto je to zajímavé. Protože kdybych točila film o obyčejné rodině, tak jako divačka nevím, proč bych se na takový film měla dívat. Ta specifičnost rodiny diváka i mě nutí k přemýšlení: Jak to mám já? Proč to mám jinak?