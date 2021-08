Po tornádu zbyly také zničené školy. Tamní děti v září budou muset dojíždět jinam

Jisté je zatím to, že děti budou muset minimálně tři měsíce chodit do jiné školy nebo do více škol. Kam přesně se ale teprve řeší. Stejně jako další věci s tím spojené, jako je třeba organizace dopravy, tedy svážení dětí na vyučování.

Naprosto jasný je naopak termín, kdy postižené obce opustí armáda. Vojáci, kteří tam hlídají třeba skládky, tam budou už jen do pátku.

Konec jídla zadarmo

A protože už ve všech obcích funguje elektřina, dostali v neděli dobrovolníci poslední jídlo dotované Jihomoravským krajem.

Pro čtyřicet porcí tam v neděli přišla například Tereza Opravilová, která tam poslední měsíc organizuje hromadné dobrovolnické akce. „Pro nás to byla velká pomoc, protože jsme se nemuseli starat o zázemí a mohli jsme mít volné ruce na to posílat dobrovolníky k co nejvíce lidem a nemuset se starat o to, kdo vaří,“ pochvalovala si.

Třeba v Hruškách ale ještě kuchaři hledají možné cesty, jak s vařením obědů pokračovat. Řešit to chtějí s vedením obce i s některými neziskovými organizacemi.