Rakety, miny či komplikovaný vývoz. Ukrajinští zemědělci se potýkají s mnoha problémy

Na řadě polí ale pořád místo obilí zůstává plevel a zřetelné stopy po bojích. „Postupně budeme tato pole rovnat, rekultivovat, ale v současné době máme obrovské plochy polí, které nemůžeme obdělávat,“ přibližuje místní předák Roman Šostak.

Některá tamní pole byla silně ostřelována. Na příjezdové cestě lze jen během několika minut nalézt desítky kusů šrapnelů. Zatímco někde se podařilo pole vyčistit, jinde je tolik min, že se tam farmáři raději ani nepouštějí.

Podle Šostaka se nebezpečné předměty nacházejí až na sedmdesáti procentech polí. „Představme si pole třeba o rozloze sto hektarů. Na této ploše se může nacházet jeden, dva, tři kusy nevybuchlé munice.“

Doprava činí polovinu ceny

Sklizené zrno skladují na druhé základně, kterou Rusové neponičili. Během jednoho dne se tam otočí okolo tisíce tun pšenice. Ze země pak většina zamíří vlakem do Hamburku. V černomořských přístavech jim ruští úředníci lodě nezvykle dlouho zdržovali, třeba až na šest týdnů.

„Zhruba polovičku ceny nás stojí doprava a to jsou naše náklady. Pokud by se dokázal vytvořit koridor a pomoc od EU v tom, že by se nám pomohlo, že budeme mít buď standardní cenu, prostě přepravní náklady, nebo by tam byl nějaký fond, který by v tomto pomohl, bylo by to pro nás obrovské plus,“ říká Dlouhý.

Zemědělství je ekonomickou páteří celého regionu. Pokud z něj začnou sedláci odcházet, může to vést až k vylidnění oblasti. Farmáři tak doufají, že se jim na troskách podaří vypěstovat i novou společnost.