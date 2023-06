Lidé v Chersonu zachraňují z lodí zvířata i majetek. Ve městě natáčel štáb ČT

Starší obyvatel Chersonu Viktor se s několika sousedy na loďce vypravil ke svému zaplavenému domovu. Kolem středečního poledne tu voda kulminovala. Potřebovali pomoc motorového člunu, aby silný proud zdolali.

Před osmi měsíci ukradli okupační vojáci Viktorovi při ústupu stavební materiál. Před půl rokem mu část domu poničila sestřelená ruská raketa. A teď jej z domova vyhnala velká voda, která podemlela základy stavení.

Viktor se vydal zachránit aspoň své tři kočky. Dvě z nich našel na střeše svého domu, poslední ale na jeho volání neodpovídala. V okolí ale našel další tři, které vzal s sebou do lodi.

Někteří obyvatelé Chersonu ale evakuaci odmítli a zůstali v horních patrech domů. Štáb ČT natočil jednoho z nich, jak se snaží přečkat povodeň na střeše. Pro další lidi se stále vrací čluny záchranářů.

„Přál bych si za to někoho ubít, někoho z Rusů. Za to, co udělali. Kolik lidí, životů… Jak nám zničili životní prostředí,“ zoufá si Viktor, pro kterého je to další a zatím nejfatálnější rána, kterou mu Rusko svou agresí zasadilo.