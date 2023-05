Pavel varoval Ukrajince před uspěcháním protiofenzivy

„Pro Ukrajinu by bylo nesmírně škodlivé, kdyby tato protiofenziva selhala, protože už nebudou mít další šanci, alespoň ne v tomto roce,“ uvedl v rozhovoru Pavel.

Uspěchání protiofenzivy by podle něj vedlo ke „strašlivým ztrátám“ a neúspěchu, který si Ukrajina nemůže dovolit. Při své nedávné cestě na Ukrajinu proto apeloval na tamní představitele, aby se nenechali „zatlačit do rychlejšího tempa dříve, než budou plně připraveni“, a to jen kvůli tomu, aby před spojenci vykázali nějaké výsledky.

Při nedávných setkáních v Kyjevě s prezidentem Zelenským a premiérem Denysem Šmyhalem bývalý náčelník českého generálního štábu rovněž upozornil, že Ukrajinci již nedisponují momentem překvapení, který loni pomohl úspěšným protiútokům v Charkovské a Chersonské oblasti.

Podle Pavla si v Kyjevě uvědomují, že ve schopnostech Ukrajiny provést úspěšnou ofenzivu s cílem vytlačit ruské síly z okupovaného území zůstávají mezery. Zapotřebí je především více munice.