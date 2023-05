Kremelská propaganda se chystá na ukrajinský protiútok. Ruská média mají zdůraznit sílu Kyjeva

Moskevská propaganda rozeslala instrukce do provládních médií, jak zpravovat obyvatele Ruska o očekávaném ukrajinském protiútoku. K pokynům Putinovy administrativy získali přístup novináři serveru Meduza .

Ticho z Kyjeva

Kyjev oproti Moskvě volí odlišnou taktiku – k chystanému protiútoku mnoho informací neposkytuje, i když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při středeční návštěvě Finska potvrdil, že se Ukrajinci chystají přejít v brzké době do útoku.

Kyjev se nevyjadřuje ani k počtu padlých obránců, a to z obavy, že by vysoká čísla mohla oslabit morálku vojáků. Rob Lee z Foreign Policy Research Institute přitom upozornil, že počet padlých dále poroste. „Když útočíte, obvykle si připíšete více ztrát,“ řekl pro The Washington Post.

Také západní spojenci o těchto údajích mlčí, odhady ruských ztrát přitom zveřejňují. V pondělí uvedl bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby, že jen za posledních pět měsíců dosáhly ruské ztráty na Ukrajině sta tisíc mužů. Moskva tento odhad odmítla s tím, že je „zcela vycucaný z prstu“.