Lotyšští manželé bojují s ruskou propagandou pomocí Youtube videí. V ruštině

Arturse Grigorjevse a Annu Grigorjevu měsíčně na Youtube sleduje na 12 milionů lidí. To je šestkrát víc, než má celé Lotyšsko obyvatel. Z jeho hlavního města Rigy provozují on-line informační kanál.

Vysílají jen v ruštině – pro ruskou menšinu v Pobaltí, Ukrajince, ale i pro Rusy a Bělorusy, kteří odmítají kremelskou propagandu. Těm radí, jak se připojit přes VPN. „Někteří z nich se nám ozývají přímo během živých přenosů třeba i přes Telegram, WhatsApp,“ popisuje Arturs.

Jeden z nejsilnějších příběhů přišel z kraje války. Z Moskvy se do vysílání ozval otec jednoho z nasazených ruských vojáků. „Napsal, že chce spáchat sebevraždu, protože v tom nevidí vůbec žádný smysl a s tím, co se děje, nesouhlasí. A co je překvapivé a fenomenální, naši diváci z Ukrajiny ho začali přímo v chatu přesvědčovat, ať to nedělá, a ptali se ho, jak ho mají uklidnit,“ říká Anna.