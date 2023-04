Ukrajinští zdravotníci získávají z Česka mnoho vybavení, které nutně potřebují k záchraně životů na frontě

Tým zdravotníků evakuuje zraněné z Bachmutu po cestě přezdívané cesta života. Auta v náročných podmínkách vydrží jen omezený počet jízd. Zranění a smrt tam zasáhly i odvážné řidiče. Z Česka získali obrněné vozy, které nabízí podstatně vyšší ochranu posádky i převážených pacientů.

„Běžným autům hrozí zapadnutí a nemají takové manévrovací schopnosti jako ty, které jsme dostali z Česka,“ přibližuje organizátor převozu zraněných Anatolij. Díky sbírce v České republice na východní Ukrajinu zamířily i ohřívače krve, defibrilátory nebo plicní ventilátory.

„Ukrajinští záchranáři dostali z Česka mnoho vybavení, které nutně potřebují k záchraně životů na frontě – a to včetně takzvané intraoseální vrtačky,“ poznamenal zpravodaj Miřejovský. V kritické situaci, kdy není možné léky a infuze dostat katetrem do krevního řečiště, je frontoví medici podají zraněnému přes kostní vstup do dřeně. Nástroj je drahý a kvůli zatavené baterii má omezené použití.

„Já nepochybuju o tom, že Ukrajinci jsou schopní improvizace a najdou způsob, jak ty baterie vyměnit. U nás to je třeba na tři měsíce použití na urgentním příjmu. Tady je to na tři týdny,“ prohlásil místopředseda Team4Ukraine Jan „Sully“ Heřmánek.