Ukrajinci se snaží odstřihnout od sovětského odkazu. Někteří ale chtějí přejmenovat i Čechoslováckou ulici

Vjačeslav žil kdysi v Československu. Ani na Ukrajině ho vlastně neopustil – díky své adrese „Čechoslovácká“. Město, kde se tato ulice nachází, Bila Cerkva, pomáhala totiž v lednu 1944 společně s Rudou armádou osvobodit 1. samostatná československá brigáda. Právě po ní nese tato ulice název. Část Ukrajinců ho ale chce změnit ve snaze odstřihnout se od sovětského odkazu a všeho, co by s ním mohlo, byť jen letmo, souviset.

Měnit názvy ulic je na Ukrajině možné od roku 2015 díky speciálnímu zákonu. A například pomníky socialismu se ruší už třicet let. Téma znovu zvedla ruská invaze. Podle Vjačeslava zbytečně. „Když jsme se vrhli do extrémů, jako je dekomunizace, všechno jsme přejmenovali. To je špatně. Podle mého názoru je třeba to lidem vysvětlovat, ukázat jim to,“ zdůvodňuje.

Ulice Čechoslovácká je z těch, které chce přejmenovat charkovské sdružení. Své návrhy rozesílá městům napříč Ukrajinou. Na výzvy České televize, proč je například tuto ulici nutné změnit, nereagovalo. „Máme za to, že vaše otázky jsou provokativní,“ odvětilo jen sdružení Dekomunizace Ukrajiny.

Město Bila Cerkva samo změnilo název u devadesáti ulic. Sovětské prominenty nahradili třeba ukrajinští básníci. Československý odkaz jedné z ulic chce ale zachovat. „Museli bychom zjistit, jak by se na změnu názvu dívali Češi a Slováci,“ uvedl tamní radní Nikola Antoňuk.