Česko na podpoře Ukrajiny jednoznačně vydělává, uvedl vládní zmocněnec Kopečný

Kopečný: Svobodný svět má na vítězství Kyjeva zájem

Světová banka odhadla náklady na rekonstrukci Ukrajiny na 500 až 600 miliard eur. Podle Kopečného se na této sumě budou podílet nejbohatší státy svobodného světa – přestože jsou některé z nich velmi vzdálené od frontové linie, jsou lídry ve sdílení tohoto břemene. „V rámci jednání (…) je jednoznačné porozumění, že se to bytostně týká i těchto geograficky vzdálených států. Že je to otázka svobodného světa,“ uvedl.

Pokud by byla pro Rusko invaze na Ukrajinu úspěchem, znamenalo by to podle Kopečného například zvýšení hrozby pro Japonsko ze strany Číny. „Není to geograficky izolovaná válka, geograficky izolovaný incident. Je to válka, která ukazuje možnosti pro agresora a vytyčuje mu pole působnosti,“ uvedl.

Soukromí investoři podle Kopečného na Ukrajinu kvůli zuřícím bojům zatím příliš nemíří. Zvýšení jejich zájmu by mohla přispět spolupráce se světovými bankami, které by jim poskytly záruky, domnívá se. Nejde o ojedinělý případ, investice například proudily do Afghánistánu nebo Iráku i během války.

Jen zlomek pomoci Česko daroval. Většina byl obchod

Ukrajina se podle něj vydala na cestu „radikální modernizace a westernizace“, což je „ohromné lákadlo pro investory“. Zájem se podle něj objevil i v Česku.

Poté, co se zastaví střelba, se investoři podle Kopečného pokusí co nejrychleji na Ukrajině zabrat co největší část čtyřicetimilionového trhu. Zároveň budou požadovat ze strany ukrajinských úřadů zodpovědnost, aby se nezhoršovalo investiční prostředí a korupce, a naopak byly dodržovány zásady právního státu. „To je něco, co si současná ukrajinská vláda velmi dobře uvědomuje, protože je to předmětem každého velkého jednání,“ řekl.