Rusové okupují největší jadernou elektrárnu Evropy. Ukrajina se bojí druhého Černobylu

V Záporoží jsou údajně rozmístěny nášlapné miny a raketomety, kamery a přístroje jsou zatemněny a pracovníci elektrárny drženi jako rukojmí. Ruští vojáci, kterých je v elektrárně více než pět set, uložili ve strojovně prvního reaktoru také nejméně čtrnáct kusů těžké vojenské techniky s municí. Na sociálních sítích to uvedla ukrajinská státní společnost Enerhoatom, která v zemi atomové elektrárny provozuje.

„Okupanti nadále cynicky porušují všechny normy a požadavky na požární, jadernou a radiační bezpečnost provozu jaderné elektrárny,“ dodal Enerhoatom, jenž zároveň varoval před možnou hrozbou jaderné havárie, pokud by v zařízení náhodně explodovala munice a vypukl požár. Důsledky by se podle něj mohly rovnat havárii v černobylské atomové elektrárně, která byla v roce 1986 dějištěm bezprecedentní jaderné katastrofy.

Předsedkyně českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová tuto obavu nicméně vyvrací. „Nezapomínejme, že jsme v informační válce. Ukrajinci jsou sice v právu, to ale neznamená, že nemohou vypouštět dezinformace. Určitě to nebude jako druhý Černobyl. Případný výbuch by byl spíše v měřítku výbuchu Fukušimy a následky by sahaly do několika desítek kilometrů,“ uvedla pro ČT.