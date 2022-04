Deset let Západu vyprávíme o zrůdnosti Putinova režimu, říká aktivista Osečkin

Očekával jste, že Putin v únoru rozpoutá válku na Ukrajině, nebo vás to zaskočilo?

Týden před invazí, když Putin rozhodnul o nezávislosti „republik“ na Donbasu, jsem si říkal, že válka velmi vážně hrozí. V únoru jsem publikoval zprávu pro ukrajinské vězně, ať nepořádají žádné manifestace, žádné akce proti své zemi, protože jsem 19. února obdržel dopis o tom, že ruské speciální síly připravují operaci k destabilizaci ukrajinských věznic. Týden před válkou jsme tedy věděli, že se chystá něco proti Ukrajině.

Před měsícem jste britskému deníku The Times řekl, že Putin čelí reálnému riziku vzpoury nebo převratu ze strany příslušníků tajných služeb, v jejichž řadách kvůli sankcím po invazi na Ukrajinu roste nespokojenost. Stále tomu věříte?

Nyní už máme hodně zpráv od našich informátorů, abychom mohli předpokládat, že je toto poslední rok Vladimira Putina v Kremlu. Neříkám, že za rok budeme mít demokracii s Alexejem Navalným, to ne. Ale Putin udělal mnoho chyb v taktice a strategii a Rusko dostal do největší krize v historii země. Myslím, že Rusové se hodně změnili.

Jak se změní režim, to nechci specifikovat. Ale myslím, že je to velmi pravděpodobné. Hodně lidí v Rusku dělá hodně věcí. Není to lehké, je tam hodně oligarchů a generálů, kteří Putina podporují.

Putina a jím rozpoutaný konflikt na Ukrajině podporuje podle dvou průzkumů více než osmdesát procent Rusů. Je to dle vás pravda?

Ne, tak to není. My si děláme vlastní průzkumy v našem telegramovém kanálu, kde máme sto tisíc sledujících, a na YouTube, tam máme více než 350 tisíc sledujících. A všichni řekli, že nedůvěřují Putinovi a ruským ozbrojeným silám, více než osmdesát procent lidí nám řeklo, že válka na Ukrajině je velmi špatná a nebezpečná a že by měla skončit, ruští vojáci by se měli vrátit zpět do Ruska a mělo by se najít řešení ekonomických a sociálních problémů.

A kdo jsou ti lidé, vaši sledující na Telegramu?

My nejsme opozice. Jsme skupina novinářů, blogerů, advokáti, důstojníci a strážníci z FSB (tajná služba) a FSIN (správa věznic), bývalí vězni, rodiny vězňů, soudci, veřejní žalobci… naši sledující jsou prostě Rusové od Kaliningradu až po Vladivostok. A jsou jich stovky tisíc. A naše statistika je jiná než ta oficiální, tu kontrolují Putinovi oligarchové. Oni je vždycky falšují. To, že Putina podporuje tolik lidí, není pravda. Je to největší lež.