Viděl jsem civilní oběti, ale záběry z okolí Kyjeva jsou na úplně jiné úrovni, říká lékař z válečných misí

Usmrcení civilisté

„Víme z našich misí Lékařů bez hranic, že se útoky na civilní obyvatelstvo dějí po světě a dějí se opakovaně, nicméně nikdy jsem si nedokázal představit, že se něco takového bude dít tak blízko našich domovů. Takové útoky a útoky na zdravotnická zařízení jsou neakceptovatelné a smířit se s nimi nemůžeme nikdy,“ řekl na adresu událostí v Buče.

Podle něj lze masakr v Srebrenici během války v Jugoslávii jen těžko srovnávat s tím v Buče. „Několikrát jsem se vyskytl ve válečném konfliktu a téměř vždycky jsem ošetřoval civilní oběti válečného konfliktu. Je však smutné, jakkoli to k té válce patří, že i v 21. století dochází k civilním obětem. Avšak to, co jsme viděli na fotkách z okolí Kyjeva, tak to vypadá, jako by civilisti byli usmrceni téměř prvoplánovitě. To jsem nikdy neviděl. Viděl jsem spoustu civilních obětí válečných konfliktů, oběti výbuchů, přestřelek, ale obrázky, které byly zveřejněny v médiích o této události z Ukrajiny, jsou samozřejmě úplně na jiné úrovni,“ řekl Mach.

Nakonec ale podle něj zvítězí dobrý pocit, který má z vděčných obličejů rodičů zachráněných dětí a dalších členů rodiny. „Určitě z toho pak máte radost. Je to práce, která přinaší poměrně velké uspokojení. To, že je člověk svědkem tak široké solidarity mezi lidmi, dává té práci smysl. Je to pocit, pro který jezdím na mise, příjemný pocit, který si odtud odnáším. A ten se táhne potom s člověkem dál v životě a já ho k životu potřebuji,“ dodal anesteziolog.