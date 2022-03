Ruská státní televize se potýká s vlnou výpovědí. Další desítky známých Rusů invazi odsoudili

Putin mluví o páté koloně a zrádcích národa

Ani prezident Vladimir Putin ruské odpůrce invaze už nepřehlíží. Upozornil občany, že se Západ snaží vytvořit v zemi pátou kolonu, která má stát rozložit zevnitř. „Pokusí se na ni (kolonu) spolehnout, na zrádce národa a ty, kteří tady vydělávají peníze a žijí jinde,“ řekl Putin ve vysílání státní televize.

Kreml si vynucuje, aby se v médiích o ruské invazi na Ukrajinu, která začala 24. února, informovalo jako o „speciální vojenské operaci“, nikoli jako o válce. Provládní média také například opakují tvrzení Moskvy, že ruští vojáci neútočí na ukrajinské civilní obyvatelstvo, přestože zprávy z Ukrajiny hovoří o opaku.

Velká část ruské společnosti jednoznačný postoj k válce podle odborníků nemá. Podle ředitele tamního sociologického centra Levada většina Rusů podporuje hlavně pomoc ruskojazyčným obyvatelům. Domnívá se ale, že na dobývání Kyjeva připraveni nejsou.

Analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek v pořadu Události, komentáře vzpomínal na to, jak v Československu vypadalo zpravodajství v 80. letech. „Taky každý, koho se zeptali na ulici, podporoval ÚV KSČ, a přitom se schylovalo ke zhroucení režimu. Takže já bych vůbec nepřeceňoval projevy podpory režimu, které jsou vidět v ruské televizi. Já si myslím, že Rusové nejsou hloupí, že jejich situace je lepší než v 80. letech, kdy se schylovalo k rozpadu Sovětského svazu, tehdy také lidé jako by neměli informace, přitom dobře věděli, co se děje. Myslím, že to vidí i teď. Proto je Putin tak nervózní,“ řekl.