Z Ukrajiny do Polska uprchlo od zahájení ruské invaze přes 450 tisíc lidí, na Slovensko 67 tisíc

Lidé před konfliktem utíkají ze všech ukrajinských oblastí, uvedl náměstek polského ministra vnitra Pawel Szefernaker pro stanici Radio Zet. Útočiště v Polsku podle něj nehledají pouze Ukrajinci, ale i občané dalších států, například zahraniční studenti. Uprchlíci, kteří nemají potřebné dokumenty, mají kontaktovat pohraniční stráž, kde bude jejich identita ověřena, dodal.

„Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom ochránili všechny, kteří hledají úkryt,“ uvedl Szefernaker na otázku, kolik lidí může Polsko celkem přijmout.

Mluvčí UNHCR v úterý uvedla, že se podle některých zpráv na ukrajinsko-polských hranicích čeká na vstup až šedesát hodin. Szefernaker poznamenal, že se na ukrajinské straně podařilo zjednodušit některé vstupní procesy, a fronty se proto zkrátily.

Před konfliktem cestovalo denně jen 1400 lidí

Na Slovensko od zahájení ruské invaze do středečního rána vstoupilo z Ukrajiny téměř 67 tisíc lidí, na hranicích uprchlíci čekají i 35 hodin. Informovalo o tom slovenské policejní prezidium, podle kterého odbavování na hraničních přechodech nadále zpomalují kontroly na ukrajinské straně.

Lidé z Ukrajiny nyní mohou hranice se Slovenskem překročit na třech přechodech, z nichž jeden je vyhrazen pouze pro pěší. Před konfliktem cestovalo denně z Ukrajiny na Slovensko jen kolem 1400 lidí. Hlavně v prvních dnech výrazná většina uprchlíků z Ukrajiny, zejména žen a dětí, nezůstala podle dobrovolníků a úřadů na Slovensku, ale pokračovala dále do Evropy za rodinami. Na hranice je přijeli vyzvednout také ti Ukrajinci, kteří pracují v Česku.

„Samozřejmě lidí je stále víc, je ale třeba říct, že proud přicházejících je v posledních dnech stabilní. Je to samozřejmě dáno propustností na ukrajinské straně. Pomoc už na Slovensku získala určitý řád, v pondělí to bylo choatické, ale přijela civilní ochrana a začali to koordinovat. Místo je přehlednější a dá se v něm orientovat,“ komentoval situaci přímo na ukrajinsko-slovenské hranici zpravodaj ČT Petr Obrovský.

Podle humanitárních organizací stále platí, že většina lidí má v EU nějaký kontakt, někoho, kdo na ně počká nebo jim nějak zajistí odvoz dál na západ. Je tu velké množství lidí z České republiky, kteří jim pomáhají, dodal Obrovský.

„Ty služby jsou tady poměrně komplexní, za mnou je stanové městečko, kde lidé mohou zadarmo dostat najíst, napít, dostanou tu hygienické potřeby, pleny pro děti a dětskou výživu. Je tu i provizorní second hand, kde si mohou zadarmo vybrat oblečení. Je tu stanoviště zdravotníků, kteří by zvládli i porod, kdyby to bylo nutné,“ ukázal zpravodaj.

Pravice využila krizi ke kampani

Poslanci slovenské sněmovny za krajní pravici využili vlnu uprchlíků ke kampani, ve které tvrdili, že do země proudí afričtí migranti. Například poslanec opoziční strany Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Stanislav Mizík na videu z hranic tvrdil, že „vidí Afriku“ a že tam očekával ženy a děti. Mizíkův bývalý stranický kolega Milan Mazurek, který po rozkolu v ĽSNS přestoupil do hnutí Republika, zase psal o ekonomických migrantech a mladých mužích z Afriky, přihlásil se ale k potřebě pomoci válečným uprchlíkům.

Slovenská policie v reakci informovala, že z Ukrajiny na Slovensko přicházejí také občané třetích zemí, kteří na Ukrajině žili, pracovali, studovali nebo byli na dovolené a kteří po uzavření ukrajinského vzdušného prostoru zamířili do sousedních zemí. Na Slovensko tak podle policie vstoupily z Ukrajiny i stovky občanů Maroka, Nigérie či Indie.

Slovenské ministerstvo obrany oznámilo, že země už poskytla Ukrajině humanitární a materiální pomoc v celkové hodnotě přes 17 milionů eur (425 milionů korun). Součástí zásilek byl i vojenský materiál včetně munice.