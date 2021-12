Zásilkovým službám chybí kvůli covidu pracovníci. Balíky se tak mohou opozdit

Kvůli karanténě nebo onemocnění covidem-19 ubývá zásilkovým službám lidí, kteří mohou rozvážet objednané balíky. „Karanténa se dotýká desítek kurýrů. Každý z nich ale může denně rozvézt až dvě stě balíků. To znamená, že výpadek může ovlivnit až několik set kontaktů denně,“ uvedl generální ředitel společnosti DPD Miloš Malaník.

Omezení v některých regionech eviduje i společnost PPL. „Někteří pracovníci musejí zůstat kvůli covidu v karanténě, zpoždění u zásilek v řádu jednotek procent jsme zaznamenali především po víkendu Black Friday a aktuálně v některých lokalitách,“ uvedl marketingový ředitel společnosti Milan Loidl.

Poslední termín

Přestože společnosti garantují poslední termín, kdy si příjemci mohou objednat balík, aby jim dorazil do Vánoc, vyzývají, aby zákazníci nenechávali nákupy na poslední chvíli a objednávali dárky s předstihem. „Nejpozději je možné objednat 20. prosince. Stát se ale v logistice a předvánočním období samozřejmě může cokoliv a ne vždy vinou přepravní společnosti, ale své může sehrát například sněhová kalamita,“ varuje Loidl.

„Nejdůležitější je předat nám zásilku s dostatečným předstihem. Na základě toho, kde zásilky zákazník podává, doporučujeme dvě data: pokud podává zásilku na některém z našich výdejních míst, je to pátek 17. prosince, pokud je to na některém z našich dep, je to pondělí 20. prosince,“ upřesňuje Chalupa ze Zásilkovny.

Česká pošta garantuje doručení před Vánoci i při odeslání balíku 22. prosince. „Pokud Česká pošta dostane balík do přepravy do 22. prosince včetně, garantuje jeho doručení do Štědrého dne. Rozhodný den platí pro všechny druhy balíkových zásilek,“ potvrdil mluvčí pošty Ivo Vysoudil.