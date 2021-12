„My jsme respektovali zrušení adventních trhů, nicméně hledali jsme variantu, jak je zachovat“

Farmářské trhy nebo jarmark

Onu hru se slovy zvolili například v Olomouci nebo v Mostě – v obou městech stánkaři prodávají. Adventní trhy překřtili na zimní, farmářské, řemeslné nebo na jarmark. Že by tím vládní zákaz obcházeli, si nemyslí.

Olomoucká trhovkyně Milena Hošťálková nechala keramické zvonky, nádobí nebo sošky ve svém stánku poté, co ho před týdnem musela zavřít. Nyní se k němu vrátila – na stejné místo, ale jinou akci – z adventních trhů se stal jarmark. Měla záložní plán – zboží by nabízela na internetu. Neprodala by ale tolik co na trhu. To potvrzuje i perníkář Jan Spilka. Kdyby stánek znovu neotevřel, zboží by zlikvidoval. I tak si ale stěžuje na méně zákazníků. „Je to asi o padesát procent,“ řekl.

S novými podmínkami mohlo v Olomouci z původních 130 stánků otevřít asi osmdesát. Ty zbylé nabízely občerstvení ke konzumaci na místě, a otevřít tak nemohly. V kraji, ve kterém se razantně zhoršuje epidemická situace, jsou jediní, kteří prodávají. „Nepovažujeme úplně za šťastné tímto způsobem uchopit to usnesení vlády,“ sdělila mluvčí tamní krajské hygieny Markéta Koutná.