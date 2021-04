Pandemie v Japonsku před olympijskými hrami sílí. Vláda se snaží obyvatele uklidnit

Funkcionáři slibují nejlépe zorganizovanou olympiádu v historii a na pohled je na Hry skutečně vše připraveno. V zákulisí se ale obávají, že nejsledovanější disciplínou budou počty nakažených.

V některých částech Japonska se šíří vysoce nakažlivé varianty koronaviru a počet nových případů za den přesahuje čtyři tisíce, což je nejvíc od ledna. Podle evropských standardů to sice není šokující číslo, ale na Asii je znepokojivě vysoké.

Tokio a další oblasti zůstávají jakoby napůl ve stavu nouze. Guvernérka žádá lidi, aby se drželi doma, a zaostává očkování. Teprve minulý týden se začalo s lidmi nad 65 let, do začátku Her se žádoucí proočkování nestihne.

„Předpokládáme, že do konce června budeme mít dost vakcín pro seniory, kterých je 36 milionů,“ dodává japonský ministr pro vakcinaci Taro Kono.