Pandemie ve světě: Německo prodlouží hraniční kontroly s Českem, v USA hrozí nový rozmach nákazy

Za důvod prodloužení kontrol na německo -českých hranicích označil Seehofer vysokou míru nákazy koronavirem v Česku. „Situace v Česku ještě není stabilní,“ uvedl. „Rozhodl jsem o prodloužení kontrol o dalších 14 dní,“ doplnil ministr vnitra. Kontroly, které byly prozatím stanoveny do 31. března, tak na pomezí Česka s německými spolkovými zeměmi Bavorsko a Sasko potrvají nejméně do 14. dubna.

V USA zrychluje očkování, ale i růst počtu infekcí

Ve Spojených státech sílí varování před novým rozmachem epidemie. Důvodem je opětovný růst denních počtů zachycených infekcí, který začal minulý týden po dvou měsících příznivého vývoje a uvolňování opatření.

„Je to smrtelně vážné,“ prohlásil v pondělí prezident Joe Biden. Šéfka amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenskyová zase v emotivním projevu řekla, že má strach a že zažívá pocit „blížící se zkázy“.

Před týdnem byl podle deníku The New York Times (NYT) týdenní průměr na hodnotě 54 389 případů infekce denně, po pondělku se ukazatel dostal nad 65 tisíc. Zastavil se také pokles počtu hospitalizací, stejně jako zpomalování růstu bilance obětí. Situace se zhoršuje zejména na severovýchodě a v oblasti Velkých jezer, ve státech jako New York, New Jersey nebo Michigan. Vzestup denních statistik eviduje také Florida.

Biden vyzval obyvatele k ostražitosti a guvernéry států k zachování nebo obnovení nařízení o nošení roušek na veřejnosti. Státy napříč USA v posledních týdnech uvolňovaly restrikce. Asi patnáctka států je aktuálně bez plošných opatření týkajících se roušek, omezení ekonomických aktivit jsou relativně mírná. Například v Michiganu vláda před týdnem navzdory vzestupu nákaz a hospitalizací zvýšila limit ohledně návštěvnosti na stadionech, z podniků musejí být nadále zavřené jen noční kluby.

Velkým zdrojem nadějí je vakcinační kampaň, která neustále nabírá obrátky. V USA se nyní očkuje tempem asi 2,75 milionu dávek denně a alespoň jednu dávku už dostalo 29 procent populace. Ve více než deseti státech se nyní mohou na očkování přihlašovat všichni dospělí obyvatelé.