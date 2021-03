Zahraniční zpravodajové: O informace z Česka je enormní zájem, naše země se chtějí poučit z vašich chyb

Za běžných okolností plní českými událostmi vysílání německé veřejnoprávní televize deseti minutami týdně. V posledních měsících je to minimálně třikrát tolik. Tak Danko Handrick z ARD TV dokládá zájem Němců o dění v Česku. Zajímá je prý především to, co mají dělat jinak, aby se jim pandemie podobně nevymkla z rukou.

„Čísla jsou tak vysoká a v Německu tak nepředstavitelná. V Německu je nakažených za den kolem deseti tisíc, tady v Česku jich je patnáct tisíc. Česko má přitom osmkrát míň obyvatel. Když o tom mluvím k Němcům, je to jako kdyby bylo v Německu v průměru 120 tisíc nakažených denně. Je to nepředstavitelné, proto se lidé zajímají,“ vysvětluje Danko Handrick.

Není to jen německá televize, ale i tisk. Novinář Hans-Jörg Schmidt, který z Česka píše pro několik německých regionálních deníků, říká, že teď musí být „pilný jako včelka Mája“. Ještě na podzim psal i o jiných tématech, teď po něm šéfredaktoři denně chtějí pouze články o koronaviru.

„Češi jsou sousedi a Němci mají velký zájem o to, co se tady děje. Ptají se, proč je to tady tak strašné, protože v létě a na podzim jsme měli ještě stejná čísla, ale teď je to všechno jinak a nechápou to. Zároveň jsou zvyklí jezdit na nákup přes hranice, to teď nejde. Jsou z toho nervózní,“ říká Hans-Jörg Schmidt.

Co se děje tady, čeká prý Slováky záhy

Slováci hltají zprávy z Česka ještě z jiného důvodu. Větší pozornost jim ale podle zpravodajky RTVS v Česku Kataríny Vítkové věnovali vždy. „Slováky velmi zajímá, co se u vás děje. Je to i proto, že oni tak trochu tuší, že co se děje tady, za dva týdny, případně za měsíc, můžou čekat doma. A na základě toho, jaké rozhodnutí dělají čeští představitelé, se můžu zařídit. Buď se inspirovat, nebo nezopakovat podobné chyby,“ vysvětluje Vítková.

Když si dělala analýzu svých mediálních výstupů z loňského roku, dospěla téměř ke dvěma stovkám reportáží a živých vstupů. Skoro tři čtvrtiny z nich se týkaly právě covidu.