Pandemie ve světě: USA schválily vakcínu Johnson & Johnson, Auckland se na týden uzavírá

Americký regulátor FDA dal vakcíně J&J povolení pro nouzové použití den poté, co to doporučila nezávislá expertní komise. Očkování je podle amerických odborníků vhodné pro osoby starší 18 let. Dávky by mohly začít do jednotlivých amerických států proudit v pondělí. Výrobce očekává, že do konce března dodá Spojeným státům dvacet milionů dávek.

Vakcína J&J podle FDA poskytuje spolehlivou ochranu před těžkým průběhem covidu-19 a tedy i proti hospitalizaci a smrti. Při rozsáhlém klinickém testu dosáhla účinnost proti vážnému onemocnění v USA 86 procent a v Jihoafrické republice 82 procent, píše deník The New York Times. Výsledky studie J&J také ukázaly, že 28 dní od podání vakcíny nebyly evidovány žádné hospitalizace ani úmrtí související s nákazou u všech očkovaných.

Od výrobků Pfizeru a Moderny odlišuje nově schválený přípravek nejen to, že u něj stačí jedna dávka. Vakcínu Johnson & Johnson je také možné až tři měsíce uchovávat v lednici, což usnadní distribuci.

Johnson & Johnson usiluje o povolení k nouzovému použití pro svou vakcínu také v Evropské unii a u Světové zdravotnické organizace (WHO). Cílem společnosti je do konce roku vyrobit zhruba miliardu dávek.