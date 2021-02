Z premianta příjemcem pomoci. Pandemie v Portugalsku sílí, na leden připadá polovina všech úmrtí

Jak uvádí ministr pro ekonomiku Pedro Siza Vieira, „mnoho lidí“ se během Vánoc setkávalo se svými příbuznými, přičemž mnozí z nich křižovali zemi křížem krážem a ignorovali pravidla omezující cestování. „Záznamy o pohybu v zemi ukazují, že lidé nerespektovali platné restrikce,“ citoval ho web deníku The New York Times (NYT).

Za poslední dva týdny eviduje Portugalsko jak nejvyšší počet nově nakažených na sto tisíc obyvatel na světě, tak nejvyšší počet úmrtí na sto tisíc obyvatel mezi všemi státy, vyplývá z údajů vědců Oxfordské univerzity na webu Our World in Data.

Nemocnice rozhodují, koho přijmou, chybí lékaři

V portugalských nemocnicích leží podle pondělních údajů na sedm tisíc pacientů s koronavirem, 865 z nich na jednotkách intenzivní péče. Na ostatní pacienty zbývá na JIP celkem zhruba čtyři sta lůžek. Nemocnice jsou nuceny rozhodovat, které pacienty přijmou či nepřijmou, což může být v důsledku otázkou života a smrti.

„Ještě před třemi měsíci jsme na JIP přijímali pacienty, které teď už nebereme v úvahu, protože mají chronická onemocnění či jsou staří,“ citoval web NYT lékaře Tomáse Lamase, který pracuje na JIP ve dvou lisabonských nemocnicích.

Nemocnice však nemají jen nedostatek lůžek, ale i doktorů a sester. Podle webu The Conversation bylo v zemi na covid-19 pozitivně testováno 23 tisíc lékařů. Podle údajů Světové banky přitom v Portugalsku připadá na tisíc lidí zhruba pět lékařů, což při populaci kolem deseti milionů lidí znamená přibližně padesát tisíc lékařů na celou zemi. Podle tohoto výpočtu by se tak nakazila polovina lékařů, uvádí web.

Německo posílá materiál i zdravotníky

Do země proto míří pomoc ze zahraničí. Německo do Portugalska ve středu poslalo 50 dýchacích přístrojů, 150 zdravotnických lůžek, 150 infuzních zařízení a 26 zdravotníků, kteří budou pomáhat v nemocnici v Lisabonu a zůstat by měli zatím tři týdny. Rakousko nabídlo, že převeze do svých nemocnic část pacientů z JIP a pomoc nabídlo také sousední Španělsko, samo silně zasažené epidemií.

V Portugalsku platí od 15. ledna nejpřísnější omezení. Lidé mají zůstávat doma, podniky vyjma těch nezbytných musely zavřít a restaurace smějí prodávat jídlo a pití jen s sebou. Od neděle jsou také na dva týdny zakázané cesty do země a ze země, pokud k nim není naléhavý důvod.

Portugalsko již začalo s očkováním, dvě dávky dosud dostalo na sedmdesát tisíc lidí. Začátek očkování lidí nad osmdesát let byl plánován na tento týden.