Laboratoře mají až šestkrát víc zájemců o testy na protilátky na covid

„Zájem o test hladiny protilátek proti koronaviru oproti předchozímu období stoupl šestkrát,“ uvedla Anabela Čížková, vedoucí laboratoře SYNLAB. Podle dat laboratoře, kam putují vzorky z 65 odběrových míst v celé republice, se loni od března do října nechalo otestovat kolem 700 lidí měsíčně. Od listopadu do konce ledna je to v průměru 4300 pacientů za měsíc.

Skokový růst zaznamenala i EUC Laboratoř. Ta v jarní vlně zaznamenala jednotky testů týdně, na podzim to byly stovky a nyní jsou to tisíce. Prudký nárůst hlásí i laboratoř AeskuLab zejména v posledních dvou měsících. Nyní se denně nechá otestovat 300 až 500 lidí.

„Zvyšující se zájem za poslední týdny přisuzujeme převážně současnému stavu epidemické situace, kdy výrazně stouplo promoření populace. Dalším faktorem je očkování. Řada lidí si nechává zjistit protilátky předtím, než se rozhodne, zdali očkování podstoupí, či nikoliv,“ vysvětlila Čížková, proč se lidé nechávají testovat.