Kyberútoků v Česku rapidně přibývá, podle expertů je to kvůli práci z domova

Nejčastěji hackeři využívali útoky ke krádeži osobních údajů (takzvaný phishing) nebo pro získání výkupného (takzvaný ransomware). Zatímco počet phishingových útoků celoročně klesl zhruba o třetinu, vyděračské programy zaznamenaly nárůst detekcí o 1105 procent. Ve 3. a 4. čtvrtletí to bylo meziročně o zhruba 2 tisíce procent více.

Jedinou obranou proti vyděračským útokům, kdy ransomware nejprve pronikne do některého zařízení, zašifruje všechna data a útočník za jejich odšifrování požaduje výkupné, je kombinace kvalitního bezpečnostního softwaru a dodržování bezpečného chování na internetu.

Uživatelé by neměli podle expertů bezhlavě otevírat odkazy v e-mailech, i když se zprávy mohou jevit jako zaslané od někoho známého nebo kolegy. To samé platí o stahování a otevírání různých příloh nebo otevírání škodlivých webových stránek. Personál nemocnic by měl podle doporučení expertů procházet pravidelným bezpečnostním školením.