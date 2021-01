Lékaři doporučují u rizikových pacientů s očkovaním proti covidu počkat

Někteří pacienti, kteří by ochranu proti covidu potřebovali, budou s očkováním na doporučení lékařů vyčkávat. Jde například o ty, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Naopak třeba u lidí po transplantacích experti s vakcínou problém nevidí. Dokonce v takových případech očkování doporučují, co nejdříve to bude možné. Nebude ale tak učinné jako u zdravých lidí.