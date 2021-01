S očkováním širší veřejnosti by se mohlo začít ještě před létem, míní vakcinolog

Očkování široké veřejnosti, která nespadá do rizikových kategorií, by mohlo odstartovat do začátku léta, nejspíš v květnu. V Otázkách Václava Moravce to řekl vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek. Podle virologa z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity Jiřího Černého by měly protilátky vydržet u očkovaných alespoň rok.