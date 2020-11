V Brně začal fungovat první test point na covid-19. Nabízí veřejnosti antigenní testy

Výsledek testu je známý za patnáct minut, aby se lidé na místě neshlukovali, mohou odejít domů a do hodiny dostanou SMS s výsledkem a informací, jak dál postupovat. Antigenní testy jsou orientační a slouží pro vlastní potřebu. V případě pozitivního testu je třeba se objednat na PCR test v nemocnici.

Na testy může přijít každý, ideální je objednat se dopředu přes internet . Pět set korun se platí na místě nejlépe platební kartou. „Může přijít ten, kdo si myslí, že by mohl mít koronavirus, ať už kvůli symptomům, nebo kontaktu s nakaženou osobou,“ poznamenal Vobořil.

Za 500, antigenní test nebo protilátky. Výsledek do hodiny smskou. Test point dnes u vchodu na BVV otevřely Podané ruce. Objednat se může kdokoli na webu https://t.co/EwreKjRTM8 pic.twitter.com/ZT5FTG8M0H

Hlavní rozdíly mezi testy

PCR a antigenní testy jsou dvě hlavní metody přímých testů, které zjišťují, jestli je virus v těle přítomný. Naopak protilátkové testy, které se dělají z krve, mají za úkol zjistit, jestli už člověk covid-19 prodělal.

Antigenní testy jsou výrazně rychlejší a levnější. Výsledek je k dispozici maximálně do třiceti minut. Na výsledky PCR testu se obvykle čeká několik hodin. Je to mimo jiné způsobené i tím, že zatímco antigenní test se dá použít kdekoliv, k vyhodnocování PCR testů je potřeba vzorek dovézt do laboratoře.

Antigenní test pátrá po bílkovině z povrchu koronaviru, PCR test hledá přímo genetickou informaci. Odběr vzorku je u nich stejný jako u PCR testů výtěrem z nosohltanu.