V Praze se nedaří dohledávat místa nákazy mimo domácnost a práci, uvedla hygienička Jágrová

„Aktuálně se v Praze blížíme 15 tisícům hlášených případů onemocnění, což je velmi vysoké číslo,“ uvedla ředitelka pražské hygienické stanice. „Máme asi třetinu pacientů, kteří se nakazili v rodině, třetinu na pracovišti a zbytek přenosů není určený,“ upozornila.

V některých dnech se nezjištěná místa nákazy podle ní pohybují až kolem 50 procent. „Mnoho lidí si nevybavuje, kde se mohli nakazit. Neuvádějí nějaké konkrétní místo. A jak je případů velmi mnoho, tak se nedaří na společný zdroj nákazy přijít,“ dodala.

S voláním kontaktům pomáhají celníci i zaměstnanci call centra

Pražská hygiena má podle Jágrové 160 odborných zaměstnanců, z nich 130 se podílí na trasování a ostatní zajišťují související agendu včetně vydávání karantén. S voláním kontaktům nakažených podle Jágrové pomáhají medici, tři desítky celníků i 30 zaměstnanců call centra bank. Ministerstvo zdravotnictví zřídilo call centrum, kde je asi 200 telefonistů.

„Zájem je, ale když všichni dorazí, tak vidí, že to není tak jednoduchá záležitost,“ řekla. „Potřebujeme víc lidí, kteří by nám pomohli s trasováním prvních případů, a to bohužel nemáme,“ dodala.