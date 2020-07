Vláda nechystá ekonomická omezení pro regiony nejvíc zasažené koronavirem, uvedl Babiš v rozhovoru pro ČT

přehrát video Exkluzivní rozhovor premiéra Andreje Babiše pro ČT o aktuální situaci v zemi Zdroj: ČT24

V rozhovoru premiér mluvil o důvodech vzniku nové Rady vlády pro zdravotní rizika. „Ten orgán jsem navrhl proto, abych nějakým způsobem zamezil různým přestřelkám mezi ministry (Janem) Hamáčkem a (Adamem) Vojtěchem a dalšími. Protože od 1. června celá problematika s koronavirem odešla z řídicího týmu pod ministerstvo zdravotnictví. A myslel jsem si, že to bude dobré, když budeme všichni sedět za jedním stolem a problémy nebo kritiky si vyřídíme mezi sebou,“ uvedl. Vláda se podle něj v posledních měsících zaměřila na jiné problémy než na zdravotnickou stránku věci. „Musím říct, že my jsme už potom v květnu a v červnu ten vir moc neřešili. Řešili jsme ekonomické věci, rozvolňování a vláda víceméně to nějak vypustila,“ připustil. „Já jsem samozřejmě sledoval, co se děje v Moravskoslezském kraji, komunikaci, hygieny, hejtmana… Dá se říct, že ten startovací bod pro mne byla sobota, kdy jsem byl v Mariánských Lázních, a lidé mi poslali, jak to vypadá Na Bulovce, sto lidí v řadě, jeden člověk tam odebíral. Tak to byl ten bod, kdy jsem se rozhodl, že to zkrátka musíme změnit, přes víkend jsme vymysleli radu,“ uvedl Babiš.

„Pochybil, nepochybil. Má dost starostí,“ říká o Vojtěchovi Ministr zdravotnictví měl podle premiéra budovat páteřní síť odběrových míst už dříve. „Pochybil, nepochybil. Tak samozřejmě on má dost svých starostí, má zase jiné věci. Ale zkrátka to je otázka nemocnic,“ odpověděl Babiš na otázku, zda Vojtěch udělal chybu. „I ředitelé nemocnic to vypustili,“ uvedl k tomu předseda vlády. V rozhovoru komentoval také chystaný semafor rizika pro jednotlivé regiony. „Celý ten semafor je služba občanům. To je doporučení. To není žádné nařízení. Chceme lidi informovat,“ upozornil. Data pro zařazení okresů do rizikových skupin budou hygienici vyhodnocovat vždy v pátek. Semafor pak bude zveřejňován následně v pondělí v poledne.