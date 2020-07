Sociální systém je pomalý a chybí nám data. Dohodářům jsme měli pomoci před dvěma měsíci, říká Daniel Prokop

Aktivity lidí se po uvolnění restrikcí postupně vrátily do normálu, ale česká společnost je ekonomicky i z hlediska pandemie stále zranitelná, domnívá se Prokop. Koronavirová krize podle něj odhalila některé slabiny českého státu.

„Odkryla to, že některé složky sociálního systému neumí rychle pomáhat, nemáme třeba dávku, která by rychle pomohla lidem, kterým se propadly příjmy. Na to by měla cílit dávka mimořádné okamžité pomoci, ale o tu si požádalo docela málo lidí,“ upozorňuje.

Většina lidí podle něj ani netuší, že o dávku mohli žádat. „Tu dávku si vzalo pár tisíc lidí, asi bychom ji mohli dát desetitisícům, ale nikdo o ní neví. Projevuje se pomalost sociálního systému,“ pokračuje.

Dobře, ale pozdě

Stát má podle něj také rezervy v datových analýzách, které by umožnily pochopit, jak krize skutečně ovlivňuje životy lidí. „Odkryla to, že některé věci nedokážeme datově zkoumat, takže vlastně nevíme dodneška úplně přesně, jaké byly dopady na domácnosti,“ říká Prokop.

Některé analýzy podle něj poskytují sociologické výzkumy nebo data z bank, ale přesto chybí nástroje na datové zkoumání dopadů krize.

Sám byl členem Národní ekonomické rady vlády a snažil se prosadit taková opatření, která nebudou zvyšovat nerovnost, ale naopak pomůžou zabezpečit všechny vrstvy společnosti. Přesto uznává chyby, především mohla být podle něj vládní pomoc rychlejší.