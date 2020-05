Počet případů v Česku opět mírně vzrostl. Země se připravuje na pondělní rozvolnění

Mluvčí OKD Naďa Chattová uvedla, že třetím dnem na dole pokračuje plošné testování zaměstnanců. Kvůli nákaze, která se v dole začala šířit minulý týden, tam hygienici nejprve zkraje tohoto týdne otestovali zhruba 800 lidí a do pondělka chtějí odebrat vzorky dalších asi 1600.

Situací v OKD se bude v pondělí zabývat Krizový štáb Moravskoslezského kraje, na základě výsledku testování zváží další případná opatření.

V pondělí končí povinnost zakrývat si dýchací cesty rouškou

Česko se připravuje na poslední velkou vlnu rozvolňování opatření. Za přísných hygienických podmínek se v pondělí 25. května obnoví vnitřní provozy hospod a restaurací, hromadné akce získají strop v počtu 300 osob a Češi se budou moci vypravit i na koupaliště.

V pondělí končí v Česku také povinnost zakrývat si venku dýchací cesty rouškou, respirátorem či šátkem. Neznamená to však, že se lidé mohou roušek nadobro zbavit, zatím je budou muset stále používat v MHD, na úřadech či v obchodech. Roušku by si lidé měli nasadit i venku, a to v případě, kdy se budou pohybovat v těsné blízkosti dalších osob, které nepatří do jejich rodiny. Češi si povinně zakrývají ústa a nos od 19. března, ve vnitřních prostorách by mohli roušky sundat koncem června.