Pro Česko je v kauze Vrbětice zásadní podpora EU, ne vyhošťování, řekl Kulhánek

„Přirozeně mě to netěší, ale je to špatné vysvědčení ne pro nás, ale pro Rusko,“ řekl Kulhánek o tom, zda je pro Česko ctí, nebo naopak přítěží, že je spolu se Spojenými státy na ruském seznamu. Tento rejstřík podle Kulhánka spor jen dále eskaluje, což v konečném součtu uškodí především Rusku. „Poté, co nás zapsalo na ten seznam, dostalo se nám podpory ze strany spojenců. Pro mě je zásadní, zda máme EU na své straně. A to máme,“ řekl.

Kulhánek také nesouhlasí s názorem, že by Česko stálo v kauze osamocené, protože řada spojenců sice vyjádřila solidaritu, ruské diplomaty ale nevypověděla. „Ruští velvyslanci v mnoha evropských zemích byli předvoláni. Některé země přikročily i k vyhoštění ruských diplomatů. Nejde však o žádnou soutěž ve vyhošťování,“ řekl.

Německo, které Kulhánek v úterý navštívil a kde jednal s šéfem německé diplomacie Heikem Maasem, žádné ruské diplomaty nevypovědělo. Podle zdrojů ČTK se cítilo být zaskočeno tím, že o celé kauze nebylo předem informováno. Němečtí diplomaté poukazují na to, že kolektivní vyhoštění je nezbytné koordinovat, což Praha zanedbala. Maas při setkání s Kulhánkem zdůraznil, že Německo se rozhodlo Česku pomoci především na diplomatické úrovni, mimo jiné se zajištěním chodu českého velvyslanectví v Moskvě.