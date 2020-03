Zlínská univerzita vaří vlastní dezinfekční gel. Poptávka vzrostla o stovky procent

V laboratořích zlínské univerzity panuje nejpřísnější režim. Prostředí se podobá nemocnici, pracovníci se v něm můžou pohybovat jen ve speciálním oblečení, zakrýt si musí vlasy i vousy. V laboratoři je silně cítit líh, ten je totiž hlavní surovinou dezinfekčního gelu.

„Je tam poměrně vysoký obsah, aby to splňovalo podmínky biocidního přípravku, tak je tam 70 procent lihu,“ přiblížil Tomáš Sáha z Univerzitního institutu UTB. S dalšími surovinami, které třeba zmírňují vysušování pokožky nebo způsobují gelovitost výrobku, se líh smíchá v nádobě, která připomíná velký mixér. Zvětšit obrázek Zmenšit obrázek Zvětšit obrázek na celou obrazovku Suroviny se smíchají v takzvaném homogenizátoru, který připomíná velký mixér Zdroj: ČTK Autor: Dalibor Glück

Před 6 lety si začala zlínská univerzita vyrábět desinfekční gel na ruce.Teď je to jackpot a taky finanční úspora.Výroba ve striktně čistých prostorách.Gel vystačí pro celou univerzitu.Ráno začali vařit další dávku. pic.twitter.com/YbDkPtN5Zm — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) March 5, 2020

„Objem na jednu výrobu je 120 litrů, může se samozřejmě vařit několik várek denně,“ řekl Sáha. Jedna várka se vaří pět hodin, za den je tak škola schopná uvařit až 480 litrů dezinfekčního přípravku. Ničí všechny bakterie a viry, a to včetně koronaviru. „Účinnost je 99,9 procenta. To znamená, že tam nějaká matematická skulina je, ale ve většině případů je gel naprosto účinný,“ řek Sáha.

Po dokončení výroby gel putuje do histologických nádob, kde se nechá zchladit a poté se aplikuje do obalů. Zájem o něj mají i firmy. „Kvůli koronaviru je enormní poptávka i ze strany firem, kontaktují nás, jestli bychom byli schopni pro ně něco vyrobit. Navýšení je v řádech stovek procent,“ uvedl Sáha. Na plnou kapacitu výroby by podle něj mohla UTB najet během dvou týdnů.

Podle rektora dostane balení gelu i každý zaměstnanec univerzity. Výuka na škole zatím funguje v běžném režimu, neučí se jen na univerzitě třetího věku. Pozastaveny jsou také všechny konference a výjezdy studentů do rizikových zemí.