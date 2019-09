Požár Libušína začal řešit soud. Hasiči kvůli němu zlepšují ochranu památek před ohněm

Z požáru Libušína se hasiči a památkáři snaží poučit a intenzivněji se zabývají protipožární ochranou památek. Do hradů a zámků postupně umisťují elektrickou požární signalizaci a do těžko přístupných areálů chtějí dál zavádět suchovody, potrubí, která mohou v případě nutnosti hasiči zaplnit vodou.

To je i případ hradu Bouzov, ke kterému kvůli úzké bráně nemůže přijet hasičské auto. Zabezpečení památky proti požáru proto přinese suchovod. „Měl by procházet nádvořím, aby se na něj hasiči mohli připojit. My bychom toho využili, chtěli jsme předláždit nádvoří, takže se nám to vlastně hodí,“ uvedla kastelánka hradu Zuzana Šulcová.

Suchovody by byly potřeba ale i na dalších památkách, třeba na brněnském hradu Veveří. Ten sice stojí nad přehradou, dostat z ní vodu v případě požáru nahoru by ale hasičům trvalo zbytečně dlouho. I tady se navíc hasiči se svým vozem až přímo do areálu nedostanou. Stavba suchovodu tu ale na rozdíl od bouzovského hradu zatím není ani v plánu.