Jurkovičovy dřevěné skvosty zdobí Pustevny už 120 let. Libušín i Maměnku si lidé prohlédnou příští rok

Dvě dominanty beskydského vrcholu Pustevny, Libušín a Maměnka, slaví 120 let od svého otevření. Zdobné dřevěné stavby architekta Dušana Jurkoviče se momentálně vrací do své původní podoby. V případě Libušína je to však o něco složitější, protože se musí postavit celý znovu. Dříve hojně navštěvovanou útulnu totiž před pěti lety kompetně zničil požár.