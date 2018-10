Odstřel medvěda na Valašsku zabrzdilo chybějící povolení. A za šelmu se přimlouvá i petice

video Medvěd není plachý a odvažuje se do blízkosti lidí

Do rozhodnutí by zastřelení šelmy ospravedlnil jen její přímý útok na člověka. „Vždycky se zkoumá, zda šlo nebo nešlo o trestný čin. Jestli se použily všechny možné prostředky pro to, aby to zvíře nemuselo být zastřeleno,“ vysvětlil ředitel Zoo Tábor Evžen Korec.

Dokud ale úřady povolení nevydají, myslivci lovit nepůjdou a pozastaven je i odchyt medvěda do klece. To dává šanci ukončit medvědovo bloudění Zlínskem humánním způsobem, narkotizační střelou a dočasnou karanténou v záchranné stanici v jihočeské Hluboké.

Medvěd by v místní zoo mohl zůstat do konce roku. „Z dlouhodobého hlediska to pro zvíře není vhodné,“ uvedl ředitel Zoo Hluboká Vladimír Pokorný. Pomoc s odchytem medvěda, uspání pomocí narkotizační střely a odvoz zvířete nabídla i táborská zoologická zahrada. Oslovila také evropské zoo s žádostí o umístění zvířete.

Podle Františka Šulgana z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR by vždy šlo jen o dočasný pobyt zvířete. Zoologické zahrady se dle jeho vyjádření také obávají, že by medvěd mohl být například nemocný.

Farmář, kterého medvěd připravil o 4 ovce, je zásadně proti jeho odstřelu. V noci, kdy medvěd mu procházel hospodářstvím, stal proti němu na 2 metry. Naproti tomu - na sociální síti odstřel hájí šéf rekreačního střediska Troják, kde o víkendu medvěd vystrašil chalupáře pic.twitter.com/RqoTafXOkT — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) October 23, 2018

Petice za záchranu medvěda má tisíce podpisů

Proti odstřelu medvěda se zvedla vlna nevole. „Dostávám stovky e-mailů z Prahy, abych medvěda ušetřil. Kolegové dostali úkol, aby hledali, jestli by si ho někdo nevzal. Kdybychom dostali signál, že je možné ho někam převézt a odevzdat, tak bychom o tom přemýšleli,“ řekl lidovecký hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Podle Čunka však není vyloučené, že medvěd může zabít člověka. Na odstřelu by chtěl hejtman spolupracovat s policií, která by mohla zvíře vyhledat pomocí termovize. O odstřel samotný by se měli postarat myslivci. Hejtman nevylučuje, že kraj zkombinuje odstřel i odchyt.

Proti odstřelu medvěda vznikla také internetová petice, jen do úterního podvečera se pod ní podepsalo více než 14 tisíc lidí. Na medvědovu stranu se postavil i farmář Milan Kuráň, kterému šelma zabila čtyři ovce. Opačný názor ale mají třeba obyvatelé Rajnochovic nebo Velké Lhoty, které medvěd vyděsil za bílého dne uprostřed vesnice.