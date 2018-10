Zvířata zavřít do chlévů, včelíny do ohrady. Ochránci přírody radí, jak se chránit před medvědem

Medvěd se objevil na další samotě u Vsetína, v ohradě tam měli sedmnáct ovcí. Jedna útok zvířete nepřežila. „Lidé tam mají velkého psa, který okamžitě na medvěda upozornil. Lidé nastartovali traktor, a tím ho zahnali,“ popsal Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

Řádění medvěda na Vsetínsku. V noci v místní části Horní Jasenka roztrhal další ovci, po neděli tak má na svědomí už 6 zvířecích obětí a rozbité úly. Místní se bojí, že se v noci vrátí. Ochránci zvířat ale odstřel nepovolí, pokud nezaútočí na lidi. Víc ve večerních UvR. pic.twitter.com/9gek90GnA3 — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) October 2, 2018

Jeden drát kolem pastviny nestačí

Chovatelé měli svá zvířata dobře zabezpečit. „Je pravděpodobné, že se medvěd bude v oblasti pohybovat do zimy, aby se vykrmil. Pohybuje se kolem úlů, na jedné zahradě lidé zjistili, že jedl maliny,“ řekl Milan Orálek. Lidé by měli ovce zavírat na noc do chlévů, případně lépe zabezpečit ohrady. „Někde mají lidé jen jeden drát, to nestačí,“ vysvětlil ochránce přírody. Zahnat medvědy by podle něj také mohlo přerušované světlo.

Chovatelé dostanou odškodné

Ochránci ve spolupráci s městem Vsetín chtějí chovatelům na téma ochrany hospodářských zvířat zaslat brožury. Chovatelé, kterým medvěd potrhal ovce, dostanou náhradu škody. Lidem podle ochránců přírody žádné nebezpečí nehrozí, i když opatrnost je samozřejmě na místě. Neměli by proto chodit do lesa za šera a lézt do houští. „Medvěd je poklad, je chráněný, važme si toho, buďme pokorní a zvykněme si na to, že tady medvěd je,“ uzavřel Milan Orálek.