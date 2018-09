Po Zlínsku běhá medvěd. Viděli ho ve Vranči i Doubravách, přilákala ho vůně švestek

Minulý čtvrtek se medvěd objevil poblíž obce Vraneč u Nového Hrozenkova na Vsetínsku. V pondělí ráno už ho viděli místní o šedesát kilometrů dál mezi Doubravami a Hřivínovým Újezdem na Zlínsku. Doubravy proto upozorňují na svých webových stránkách, aby byli lidé opatrní.

„Vážení spoluobčané, Policie ČR nás upozornila, že dnes ráno byl mezi Doubravami a Hřivínovým Újezdem spatřen pohybující se medvěd. Z tohoto důvodu vás žádáme o zvýšenou opatrnost při pobytu v přírodě.“ webové stránky obce Doubravy

Medvěd hledá potravu, aby se vykrmil na zimu Podle odboru životního prostředí Zlínského kraje může jít o stejné zvíře, které se objevilo minulý týden na Vsetínsku u Vranče. Je to zřejmě mladý, zhruba sto kilogramů těžký medvěd, který opustil matku. „Do blízkosti lidských obydlí ho přilákala vůně ovoce. Medvědi hledají potravu, aby se vykrmili před zimním spánkem,“ uvedla odbornice na velké šelmy Dana Bartošková z CHKO Beskydy. Předpokládá, že se medvěd sám zase vrátí ze Zlínska na Vsetínsko a pak zpátky a Slovensko. S tím, že potkali medvěda, se místní pochlubili i na sociálních sítích. Pavel Košíček ho vyfotil z auta u silnice po cestě do práce. Jaroslav Králík ho zase natočil, jak trhá v sadu švestky. Důležité je nebránit zvířeti v pohybu a nevšímat si ho

Pokud šelma nikoho neohrožuje, neměli by jí lidé bránit v pohybu. „Při náhodném nečekaném setkání, pokud o nás medvěd neví, opatrně vycouvat pryč. Pokud o nás ví, překvapili jsme ho, nedívat se mu do očí, lehnout si na břicho, chránit si zátylek. Když se nebude cítit ohrožen, měl by nás nechat být,“ popsala Dana Bartošková, jak by se měli lidé při setkání s medvědem chovat.