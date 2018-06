Tam, kde vlci, rysi a medvědi dávají dobrou noc: Po stopách šelem v Beskydech a Javorníkách

Přežvýkaců je v okolních lesích hodně. „Stavy jsou přemnožené,“ doplňuje Michal a ilustruje to ukázkou okolního porostu. Všechny novější stromky jsou totiž vysoké sotva 1,5 metru a mají velmi zahuštěné větve. A to zde rostou podle něj více než pět let. Jasný následek nadměrného okusování.

„Díky intenzivnímu celoročnímu monitoringu velkých šelem jsme měli informace o pohybu vlčice v Javorníkách celý loňský rok. Na podzim se k ní přidali další dva dospělí jedinci a nyní tvoří malou tříčlennou smečku, která se pohybuje po celých Javorníkách od Makova na Slovensku až po Pulčín na Moravě,“ doplňuje Michal.

Zkušeností se sledováním a ochranou velkých šelem má na rozdávání. Věnuje se jim od roku 2005. Od července 2008 pak v Hnutí Duha zastává pozici terénního pracovníka. Do přírody se vypravuje sledovat zvířata dvakrát až třikrát týdně.

Fotopast nad Makovem přežila

Skříňku s objektivem nacházíme snadno. Nájezdy zvědavců a nenechavců tentokráte fotopast přežila. Kromě mnoha fotek jelenů a srnců v paměťové kartě Michal objevuje také snímek lišky a rysa.

„Podle skvrnitosti srsti poznáme, o které zvíře se přesně jedná,“ informuje vzápětí. Podrobnější analýzu ale udělá až v kanceláři – v terénu není na displej z tekutých krystalů příliš dobře vidět. Medvěd ani vlk se nyní do fotopasti nechytili. Minulý měsíc se tam ale podle zástupců Hnutí Duha jednoho vlka nasnímat podařilo.

Po opětovném umístění fotopasti míříme k další. Zhruba po půlhodině se na Michala usměje štestí. V rozbahněné půdě, kterou poznamenaly deště, nachází jasně čitelnou vlčí stopu. Je velká přibližně jako lidská dlaň.

„Mohla by to být i stopa velkého psa. V této lokalitě by šlo ale o velkou výjimku,“ míní Michal, který na pomyslném žebříčku kvality stop od C1 do C3 hodnotí tuto nově nalezenou jako „trojku“. „To je ta nejhorší, není možné ji totiž v terénu nějak ověřit a na fotografii nebude příliš dobře rozeznatelná,“ dodává.

K nálezu přikládá také kapesní GPSku pro zápis polohy. Stáří vlka odhaduje z velikosti stopy na tři roky. Hmotnost na přibližně 50 kilogramů. Může se jednat o kus, který sem na chvíli zavítal z Beskyd, které jsou odsud co by kamenem dohodil.

Stopy jelena a lišky v blízkosti průchodu vlka jen potvrzují to, že zvířata využívají svých oblíbených koridorů bez ohledu na to, zda před nimi prošla územím dravá šelma. „Ze sledování fotopastí se ukazuje, že nejsou správné předpoklady některých lidí, že by šelmy takříkajíc plašily zvěř. Jeleni i srny klidně projdou místem, kde se před nimi nedávno pohyboval například rys,“ doplnil Michal.

Na Gruni se vlci vyfotit nenechali

Přesouváme se na nedaleký Gruň v Beskydech. I tam mají ochránci přírody „v merku“ mimo jiné vlčí smečku, která loni nenapadla jedinou ovci. „Buď si už farmáři svá stáda lépe chrání, nebo mají vlci dostatek jiné potravy,“ uvádí Michal. Že je i zde mnoho srnčí a jelení zvěře, to dokládají četně se vyskytující zakrslé stromky hustě porostlé větvemi. Situace, která byla dobře viditelná v kopcích nad Makovem, se odráží jako přes kopírák.