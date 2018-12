Čtyři v jednom. Sloučením skanzenů vzniklo nové Národní muzeum v přírodě

Zřizovací listinu nové instituce podepsal ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Právě to převzalo pod svou správu Soubor staveb lidové architektury Příkazy, Soubor lidové architektury Zubrnice a Soubor lidových staveb Vysočina, které dosud spravoval Národní památkový ústav. Ten neměl odborníky a možnosti, aby se tři menší skanzeny pod jeho správou rozvíjely.

„Práce ve skanzenech je daleko složitější a komplikovanější z hlediska muzejnictví. My nemáme muzejníky ve svých řadách, my nemáme etnografy, my nemáme konzervátory,“ vysvětlila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Rožnovské muzeum, které je největší a nejnavštěvovanější ze čtyřlístku skanzenů, takové odborníky má, a po sloučení ještě několik nových přijme. „Například pracovníci z Rožnova budou klidně moci přijet do Příkaz a připravit tam expozici, protože to bude jeden podnik. A výstavy, které jsou tady v Rožnově, se mohou putovně dostat do těchto skanzenů,“ popsal ministr kultury Staněk.