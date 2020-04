Olomoucké výstaviště ožilo selskými trhy. Tradiční Jarní Flora ale letos nebude

„Regionálních pěstitelů a producentů je tu 35, věříme, že do budoucna se počet bude obměňovat a taky narůstat,“ uvedla ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková. Kromě ovoce, zeleniny a sazenic nabízejí prodejci i uzeniny, pečivo nebo mléčné výrobky.

Prostor za pavilonem A olomouckého výstaviště je trochu stranou ruchu na ulicích. Přesto si do něj lidé na selské trhy, které mohou organizátoři po uvolnění protikoronavirových opatření zase pořádat, našli cestu.

Trhy provázejí přísná hygienická nařízení. Stánky jsou od sebe v bezpečné vzdálenosti, prodejci musí plochu pravidelně dezinfikovat a zákazníkům nabízet jednorázové rukavice. Návštěvníci výstaviště také nesmí tvořit skupiny více než deseti lidí, zázemí je pro ně minimální. „Nemají k dispozici bohužel ani WC, to není dovoleno. Také je zakázáno přímo konzumovat to, co zakoupí,“ uvedla Fuglíčková.

Selské trhy navazují na tradici farmářských trhů, které probíhaly na náměstí v centru města. Kromě nich se budou každé dva týdny na výstavišti konat i zahradnické trhy. Pandemie koronaviru v Olomouci naopak přerušila šedesátiletou tradici květinové výstavy Jarní Flora, což pro výstaviště znamená velké ekonomické ztráty.