V Libině stavební komise odmítla tři větrné elektrárny. Mají být vysoké jako vysílač na Pradědu

K větrným elektrárnám se vyjádřila i stavební komise obce, která návrh zamítla. Zabývat se tím však ještě budou zastupitelé obce, kteří zasednou v dubnu. Starosta ale řekl, že by výstavbu elektráren podpořil.

„Myslím si, že je to tak důležitý počin, že by se k němu i občané měli možnost vyjádřit. Jedna čtvrtina obyvatel se vyjádřila pro výstavbu a tři čtvrtiny proti,“ řekl starosta Libiny Aleš Skála (TOP 09) s tím, že největší obavu mají lidé z hluku. Diskutuje se ale také o narušení rázu krajiny Jeseníků.

Obec Libina na Šumpersku se kvůli záměru vybudovat v obci tři větrné elektrárny rozhodla, že uspořádá veřejné hlasování mezi obyvateli obce. Nejbližší větrník, který by měl být podle projektu vysoký skoro jako vysílač na Pradědu, má být totiž od obce vzdálen pouhých 620 metrů.

400 tisíc ročně do rozpočtu obce

V případě, že by se vysoké větrníky u Libiny nakonec přece jenom stavěly, byla obci přislíbena finanční kompenzace. „Je spočítána na megawatty. Tyto tři elektrárny by měly vyrobit osm megawatt ročně, což by přineslo asi 400 tisíc,“ doplnil Skála.

O finanční kompenzaci chce vedení obce se společností Úsovsko ještě jednat. Starosta potvrdil, že částka není vysoká, ale v každém případě by tyto peníze obci výrazně pomohly.

Celý projekt je zatím jenom v přípravě a čeká se na souhlasné stanovisko obce. Pokud společnost dostane od politiků v Libině zelenou, mohlo by se začít stavět do dvou let. Otázkou je, jak bude koncern postupovat v případě nesouhlasu obce, pozemky totiž patří právě společnosti Úsovsko.

Kopřivná si na hluk nestěžuje

Podobné větrné elektrárny už v Jeseníkách fungují, například nad obcí Kopřivná. Větrníky jsou v provozu od roku 2014. „Snad jeden nebo dva obyvatelé byli proti záměru, jinak se to setkalo s kladným ohlasem, nikdo nebyl zásadně proti výstavbě větrných elektráren,“ řekla starostka Kopřivné Jana Gerešová (STAN). Dodala, že dnes už jsou větrníky brány jako turistická atrakce.

Starostka tvrdí, že jde o určitý zásah do krajiny, ale podle ní větrníky splývají s přírodou, stejně jako například stožáry vysokého napětí. Odmítla i to, že by byly elektrárny příliš hlučné. „I projíždějící auto, zejména v nočních hodinách, dělá větší hluk než větrné elektrárny,“ uvedla.

Kopřivná dostává ročně do rozpočtu sto tisíc korun za jednu větrnou elektrárnu, tedy dvě stě tisíc. Tyto peníze by měla obec dostávat po dobu životnosti elektráren, což znamená dvacet let.