Vraždu oběšeného policisty v Olomouci se podle soudu nepodařilo prokázat

Vražda policisty z Olomouce, který byl nalezen v únoru 2015 oběšený na mostě na periferii města, se nepodařila prokázat. Rozhodl o tom ve středu olomoucký krajský soud poté, co mu případ vrátil vrchní soud. Za vraždu policisty poslal soud původně obžalovaného Česlava Hurinu do vězení na 18 let, nyní ho potrestal pouze za neposkytnutí pomoci a trest uložený soudy za předchozí trestnou činnost mu zvýšil o rok na 7 a půl roku. Policistův kolega Rudolf Bajtek si za neposkytnutí pomoci odpyká tříletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky.