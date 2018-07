Případ na mostě oběšeného policisty budil zdání sebevraždy. Nyní se šetří jako vražda

Z vraždy je obžalovaný čtyřiatřicetiletý Česlav Hurina, kterému hrozí dvanáct až dvacet let vězení, vypovídat odmítl. Policistův kolega Rudolf Bajtek obžalovaný za neposkytnutí pomoci před soudem potvrdil, že šlo o předem domluvenou fingovanou sebevraždu. Hurina však podle něj nakonec nechal muže na laně viset.

Událost se stala na začátku února 2015, pár dní poté, co po třiatřicetiletém policistovi bylo vyhlášeno pátrání. V té době policistu prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to kvůli jeho podezřelým aktivitám a vazbám na Hurinu, který byl údajně policistovým informátorem z podsvětí.

„Pro Hurinu to vzhledem k jejich předchozím společným protiprávním aktivitám představovalo ohrožení, že se sám ocitne v hledáčku orgánů činných v trestním řízení, a proto dospěl k rozhodnutí, že jmenovaného policistu usmrtí,“ uvedl žalobce Jakub Grmela.

Sebevraždu měli na mostě jen fingovat

Původně podle něj začali plánovat útěk, nakonec Hurina podle obžaloby přišel s nápadem předstírané sebevraždy na mostě v Černovíře s tím, že se pak policista dostane na psychiatrii.

Muž přitom důvěřoval Česlavu Hurinovi a v domnění, že bezprostředně po zavěšení dojde k přeříznutí lana a k jeho okamžité záchraně, s provedením předstírané sebevraždy souhlasil, uvedl Grmela. Hurina však policistu nechal podle obžaloby na laně viset a utekl. Bajtek se poté šel po kolegovi podívat, visícímu muži ale podle obžaloby neposkytl pomoc a s Hurinou následně odjel.

Hurina dnes před soudem odmítl vypovídat, Bajtek však tvrzení obžaloby potvrdil. V den, kdy policistu všichni hledali, jej prý potkal v hospodě v Žeravicích u Přerova. „Řekl mi, že do práce už nenastoupí, že nechce být zatčený,“ popsal Bajtek. Po původním plánu ohledně útěku padl podle něj nápad s fingovanou sebevraždou.

„Měl jsem ho odřezat já, ale nesouhlasil jsem s tím. Nevěřil jsem tomu, že by se něco takového mohlo stát, že by to mohli udělat. Po deseti až 15 minutách přišel Hurina s tím, že se to pos… a že si to hodil,“ popsal Bajtek. Vypověděl, že vyběhl k mostu a začal na kolegu volat. Na zábradlí pak spatřil provaz a napjaté lano. „Neslyšel jsem žádný zvuk, v tom přijel Hurina a začal řvát, ať sednu do auta. Byl jsem v šoku. Sedl jsem do auta a odjeli jsme,“ doplnil.

Žalobce: Policista doplatil na vazbu s informátorem

Kauza se dotýká vazeb zesnulého policisty a Huriny, jeho údajného informátora, na což měl policista podle žalobce doplatit. Bajtek sdělil, že Hurina dodával policistovi informace z podsvětí, a zajišťoval mu tak úspěchy v práci. Policista se ale kvůli tomuto podezřelému zdroji nakonec dostal sám do hledáčku Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Kvůli obavě z prověřování nepřišel třiatřicetiletý policista na konci ledna 2015 do práce a začal podle obžaloby plánovat, jak se případnému stíhání vyhnout. Policie po něm vyhlásila pátrání a s žádostí o pomoc se tehdy obrátila i na veřejnost. O den později, 3. února, pátrání odvolala. Pohřešovaného kolegu policisté objevili v olomoucké části Černovír oběšeného na laně.

Případ byl na samém počátku prověřován jako sebevražda, vyšetřování se poté ujali detektivové z olomoucké expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu a začali odkrývat podezřelé okolnosti. Nakonec dospěli k závěru, že za jeho vraždou stojí Hurina.