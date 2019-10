Vrchní soud potvrdil rozsudky v kauze daňových úniků při obchodech s leteckým petrolejem

Stanislav Nedbálek byl ve firmě předsedou představenstva, podle obžaloby podepsal smlouvu mezi Discovery Travel a dodavatelem s vědomím, že letecký petrolej bude využitý i jinak než jako palivo do letadel

Letecký petrolej míchali s naftou a prodávali čerpacím stanicím

Případ se týká obchodů, kterými se od května do prosince 2004 zabývala společnost Discovery Travel (DT). Vaškůj byl jejím generálním ředitelem, Nedbálek předsedou představenstva. Podle spisu muži nakupovali letecký petrolej a předstírali, že má být použit do letadel. Byl by tak osvobozen od spotřební daně z minerálních olejů. Velkou část paliva ale podle argumentace obžaloby, kterou soud potvrdil, firma využila jinak: smíchala ji s naftou a prodala čerpacím stanicím pro využití v silniční dopravě.

Nákup petroleje dojednával Vaškůj, který dodavatele nepravdivě informoval o dodávkách bez nutnosti platit spotřební daň. Vybíral jako hlava skupiny zajišťoval financování nákupu a distribuoval pohonné hmoty na čerpací stanice. Nedbálek podle soudu podepsal smlouvu mezi dodavatelem a DT, přičemž věděl, že část leteckého petroleje bude využita jinak, což i organizoval.